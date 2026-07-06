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Гроб с телом Али Хаменеи доставили на площадь Азади в Тегеране - РИА Новости, 06.07.2026
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10:48 06.07.2026 (обновлено: 11:58 06.07.2026)
Гроб с телом Али Хаменеи доставили на площадь Азади в Тегеране

РИА Новости: гроб с телом Али Хаменеи доставили на площадь Азади в Тегеране

© РИА НовостиПохоронная процессия лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. 6 июля 2026
Похоронная процессия лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
Похоронная процессия лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гроб с телом погибшего лидера Ирана Али Хаменеи доставили на площадь Азади в составе похоронной процессии.
  • Похороны пройдут в несколько этапов: 8 июля тело лидера отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу, а 9 июля — в родной город Мешхед, где и пройдет погребение.
ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Гроб с телом погибшего лидера Ирана Али Хаменеи доставили на площадь Азади в составе похоронной процессии, передает корреспондент РИА Новости.
Грузовик с телами Хаменеи и его родственников, оформленный в виде святилища, приехал, окруженный людьми, медленно продвигаясь по улице, ведущей к площади.
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На улицы Тегерана проститься с покойным лидером вышло население многомиллионной столицы. Участвуют в процессии и жители других городов Ирана.
На следующий день аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело лидера отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину "отца-мученика Ирана" вернут 9 июля - в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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