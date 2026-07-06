Гроб с телом Али Хаменеи доставили на площадь Азади в Тегеране

Краткий пересказ от РИА ИИ Гроб с телом погибшего лидера Ирана Али Хаменеи доставили на площадь Азади в составе похоронной процессии.

Похороны пройдут в несколько этапов: 8 июля тело лидера отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу, а 9 июля — в родной город Мешхед, где и пройдет погребение.

ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Гроб с телом погибшего лидера Ирана Али Хаменеи доставили на площадь Азади в составе похоронной процессии, передает корреспондент РИА Новости.

Грузовик с телами Хаменеи и его родственников, оформленный в виде святилища, приехал, окруженный людьми, медленно продвигаясь по улице, ведущей к площади.

На улицы Тегерана проститься с покойным лидером вышло население многомиллионной столицы. Участвуют в процессии и жители других городов Ирана.

На следующий день аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело лидера отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину "отца-мученика Ирана" вернут 9 июля - в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение.