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Правительство ХАМАС заявило о сложении полномочий в Газе - РИА Новости, 06.07.2026
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13:58 06.07.2026

Правительство ХАМАС заявило о сложении полномочий в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство сектора Газа, подконтрольное ХАМАС, заявило о прекращении своих полномочий.
  • Бразды правления переданы специально созданному национальному комитету по управлению сектором Газа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство сектора Газа, подконтрольное палестинскому движению ХАМАС, заявило в понедельник, что прекращает свои полномочия и передает бразды правления специально созданному национальному комитету по управлению сектором Газа.
"Глава чрезвычайного правительственного комитета Мухаммед аль-Фарра подал в отставку и распустил правительственный комитет", - говорится в письменном заявлении властей анклава.
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Национальный комитет по управлению Газой был создан так называемым "Советом мира" в соответствии с планом по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа, который предложил президент США Дональд Трамп.
В комитет входят палестинские деятели, не представляющие какие-либо политические силы.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.
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