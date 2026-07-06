Правительство ХАМАС заявило о сложении полномочий в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство сектора Газа, подконтрольное ХАМАС, заявило о прекращении своих полномочий.
- Бразды правления переданы специально созданному национальному комитету по управлению сектором Газа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство сектора Газа, подконтрольное палестинскому движению ХАМАС, заявило в понедельник, что прекращает свои полномочия и передает бразды правления специально созданному национальному комитету по управлению сектором Газа.
"Глава чрезвычайного правительственного комитета Мухаммед аль-Фарра подал в отставку и распустил правительственный комитет", - говорится в письменном заявлении властей анклава.
Национальный комитет по управлению Газой был создан так называемым "Советом мира" в соответствии с планом по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа, который предложил президент США Дональд Трамп.
В комитет входят палестинские деятели, не представляющие какие-либо политические силы.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.