Губернатор Вологодской области рассказал, как ему помог экипаж ГАИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что его служебная машина заглохла из-за пустого бака на скоростном обходе города Вологда.
- Экипаж ГАИ согласился подвезти губернатора, за что тот выразил благодарность.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, как ему помог экипаж ГАИ, когда его служебная машина заглохла.
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"Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти", - написал Филимонов в своем Telegram-канале в понедельник.
Он уточнил, что его согласился подвезти экипаж ГАИ, поблагодарив коллег.
"Этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят для развития региона", - добавил губернатор.