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Губернатор Вологодской области рассказал, как ему помог экипаж ГАИ - РИА Новости, 06.07.2026
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23:57 06.07.2026
Губернатор Вологодской области рассказал, как ему помог экипаж ГАИ

Вологодский губернатор рассказал о помощи гаишников, когда его машина заглохла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Георгий Филимонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что его служебная машина заглохла из-за пустого бака на скоростном обходе города Вологда.
  • Экипаж ГАИ согласился подвезти губернатора, за что тот выразил благодарность.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, как ему помог экипаж ГАИ, когда его служебная машина заглохла.
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"Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти", - написал Филимонов в своем Telegram-канале в понедельник.

Он уточнил, что его согласился подвезти экипаж ГАИ, поблагодарив коллег.
"Этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят для развития региона", - добавил губернатор.
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