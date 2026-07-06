Губернатор Вологодской области рассказал, как ему помог экипаж ГАИ

"Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда . Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти", - написал Филимонов в своем Telegram-канале в понедельник.

"Этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят для развития региона", - добавил губернатор.