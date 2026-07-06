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В Магаданской области ищут группу туристов - РИА Новости, 06.07.2026
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03:16 06.07.2026 (обновлено: 09:25 06.07.2026)
В Магаданской области ищут группу туристов

МЧС: в Магаданской области спасатели ищут пропавшую группу туристов

© Фото : МЧС Магаданской области/MAXПоиск пропавших туристов в Магаданской области. 6 июля 2026
Поиск пропавших туристов в Магаданской области. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МЧС Магаданской области/MAX
Поиск пропавших туристов в Магаданской области. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели отправились на поиски пропавшей группы туристов в Магаданской области.
  • Группа из пяти человек не завершила сплав по рекам Иганджа и Армань в назначенное время, для поисков готовится вертолет Ми-8.
МАГАДАН, 6 июл - РИА Новости. Спасатели отправились на поиски пропавшей группы туристов в Магаданской области, пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для усиления наземной группировки готовится вертолет Ми-8 Хабаровского Авиационно-Спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области на борту.
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