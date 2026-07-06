В Магаданской области ищут группу туристов

МАГАДАН, 6 июл - РИА Новости. Спасатели отправились на поиски пропавшей группы туристов в Магаданской области, пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации", - говорится в сообщении.