В Магаданской области ищут группу туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели отправились на поиски пропавшей группы туристов в Магаданской области.
- Группа из пяти человек не завершила сплав по рекам Иганджа и Армань в назначенное время, для поисков готовится вертолет Ми-8.
МАГАДАН, 6 июл - РИА Новости. Спасатели отправились на поиски пропавшей группы туристов в Магаданской области, пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации", - говорится в сообщении.
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