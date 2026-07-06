Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Там отметили, что горожанам следует быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.