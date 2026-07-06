Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшие часы в столице ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
- Горожанам рекомендуется быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 20.00 6 июля в столице ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Там отметили, что горожанам следует быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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