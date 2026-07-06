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Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник - РИА Новости, 06.07.2026
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15:01 06.07.2026 (обновлено: 15:49 06.07.2026)
Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозе в понедельник

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшие часы в столице ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
  • Горожанам рекомендуется быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 20.00 6 июля в столице ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Там отметили, что горожанам следует быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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