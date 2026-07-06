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В России начнет действовать ГОСТ на пиво - РИА Новости, 06.07.2026
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02:08 06.07.2026 (обновлено: 02:09 06.07.2026)
В России начнет действовать ГОСТ на пиво

Новый ГОСТ на пиво начнет действовать в России с 1 января

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоварня Хейнекен
Пивоварня Хейнекен - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Олег Золото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый ГОСТ на классическое пиво в России начнет действовать с 1 января 2027 года.
  • ГОСТ Р 72295-2025 распространяется на светлое, темное, пшеничное и безалкогольное пиво, но не распространяется на специальное пиво.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ на классическое пиво в России начнет действовать с 1 января 2027 года, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Требования к классическому пиву заложены в ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия", который вводится в действие 1 января 2027 года с правом досрочного применения. ГОСТ Р 72295-2025 распространяется на пиво, в том числе светлое, темное, пшеничное, безалкогольное и не распространяется на специальное пиво", - рассказали в ведомстве.
Согласно стандарту, пиво вырабатывают двух видов: темное и светлое. При этом по способу обработки оно бывает непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным осветленным, нефильтрованным неосветленным, обеспложенным (то есть холодной стерилизации).
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