В России начнет действовать ГОСТ на пиво

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый ГОСТ на классическое пиво в России начнет действовать с 1 января 2027 года.

ГОСТ Р 72295-2025 распространяется на светлое, темное, пшеничное и безалкогольное пиво, но не распространяется на специальное пиво.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ на классическое пиво в России начнет действовать с 1 января 2027 года, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"Требования к классическому пиву заложены в ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия", который вводится в действие 1 января 2027 года с правом досрочного применения. ГОСТ Р 72295-2025 распространяется на пиво, в том числе светлое, темное, пшеничное, безалкогольное и не распространяется на специальное пиво", - рассказали в ведомстве.