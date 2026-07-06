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ВСУ разворачивают госпитали в роддомах Черниговской области - РИА Новости, 06.07.2026
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17:19 06.07.2026
ВСУ разворачивают госпитали в роддомах Черниговской области

ВСУ разворачивают госпитали в закрытых роддомах Черниговской области

CC BY-SA 4.0 / Roman Naumov / Чернигов
Чернигов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Roman Naumov /
Чернигов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование рекомендует закрывать родильные дома в Черниговской области.
  • На базе закрытых медицинских учреждений ВСУ развертывают военные госпитали.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование рекомендует закрывать в Черниговской области такие медицинские учреждения, как родильные дома, а после закрытия ВСУ развертывают на их базе военные госпитали, вынуждая выезжать беременных женщин и их семьи из региона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По рекомендации ВСУ в области начали закрывать родильные дома и отделения. На их базе командование ВСУ развертывает госпитали, а вместе с беременной женщиной зачастую переезжает и несколько членов ее семьи, которые помогают женщинам в положении и после родов", - рассказали силовики.
Собеседник агентства подчеркнул, что закрытие родильных отделений давно является характерным признаком подготовки региона к размещению там живой силы противника и дальнейшего начала боевых действий.
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