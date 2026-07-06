Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское командование рекомендует закрывать родильные дома в Черниговской области.
- На базе закрытых медицинских учреждений ВСУ развертывают военные госпитали.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование рекомендует закрывать в Черниговской области такие медицинские учреждения, как родильные дома, а после закрытия ВСУ развертывают на их базе военные госпитали, вынуждая выезжать беременных женщин и их семьи из региона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По рекомендации ВСУ в области начали закрывать родильные дома и отделения. На их базе командование ВСУ развертывает госпитали, а вместе с беременной женщиной зачастую переезжает и несколько членов ее семьи, которые помогают женщинам в положении и после родов", - рассказали силовики.
Собеседник агентства подчеркнул, что закрытие родильных отделений давно является характерным признаком подготовки региона к размещению там живой силы противника и дальнейшего начала боевых действий.