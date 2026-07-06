ВСУ разворачивают госпитали в роддомах Черниговской области

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование рекомендует закрывать в Черниговской области такие медицинские учреждения, как родильные дома, а после закрытия ВСУ развертывают на их базе военные госпитали, вынуждая выезжать беременных женщин и их семьи из региона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.