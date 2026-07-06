Госдума рассмотрит пять законопроектов о соцгарантиях участникам СВО

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит пять законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 7 и 8 июля датами рассмотрения пяти законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал Володин журналистам.

В первом чтении Госдума во вторник планирует рассмотреть два законопроекта, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения жильем для семей участников спецоперации.

Кроме того, во втором чтении во вторник будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований, а также членов их семей - в части получения образования детьми. Принятие одного из законов упростит для добровольцев получение набора социальных услуг. Другая инициатива позволит им получить дополнительные дни отдыха.