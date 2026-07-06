Госдума рассмотрит пять законопроектов о соцгарантиях участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума планирует 7 и 8 июля рассмотреть пять законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей.
- Во вторник в первом чтении будут рассмотрены два законопроекта, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения жильем для семей участников спецоперации.
- Также во вторник во втором чтении будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и членов их семей в части получения образования детьми, упростят получение набора социальных услуг и предоставят дополнительные дни отдыха.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит пять законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Совет Государственной Думы определил 7 и 8 июля датами рассмотрения пяти законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы напомнил, что для обеспечения целей СВО, а также поддержки солдат, офицеров и добровольцев с 2022 года принято 173 федеральных закона. По его словам, также была создана правовая система, которая постоянно совершенствуется.
В первом чтении Госдума во вторник планирует рассмотреть два законопроекта, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения жильем для семей участников спецоперации.
Кроме того, во втором чтении во вторник будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований, а также членов их семей - в части получения образования детьми. Принятие одного из законов упростит для добровольцев получение набора социальных услуг. Другая инициатива позволит им получить дополнительные дни отдыха.
Также в повестку пленарного заседания на среду во втором чтении включен законопроект о предоставлении Минобороны России и Росгвардии права на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, а не только на бумажном носителе.