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Госдума рассмотрит пять законопроектов о соцгарантиях участникам СВО - РИА Новости, 06.07.2026
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18:57 06.07.2026
Госдума рассмотрит пять законопроектов о соцгарантиях участникам СВО

Володин: Госдума на этой неделе рассмотрит 5 проектов о поддержке участников СВО

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует 7 и 8 июля рассмотреть пять законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей.
  • Во вторник в первом чтении будут рассмотрены два законопроекта, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения жильем для семей участников спецоперации.
  • Также во вторник во втором чтении будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и членов их семей в части получения образования детьми, упростят получение набора социальных услуг и предоставят дополнительные дни отдыха.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит пять законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Совет Государственной Думы определил 7 и 8 июля датами рассмотрения пяти законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал Володин журналистам.
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Председатель Госдумы напомнил, что для обеспечения целей СВО, а также поддержки солдат, офицеров и добровольцев с 2022 года принято 173 федеральных закона. По его словам, также была создана правовая система, которая постоянно совершенствуется.
В первом чтении Госдума во вторник планирует рассмотреть два законопроекта, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения жильем для семей участников спецоперации.
Кроме того, во втором чтении во вторник будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований, а также членов их семей - в части получения образования детьми. Принятие одного из законов упростит для добровольцев получение набора социальных услуг. Другая инициатива позволит им получить дополнительные дни отдыха.
Также в повестку пленарного заседания на среду во втором чтении включен законопроект о предоставлении Минобороны России и Росгвардии права на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, а не только на бумажном носителе.
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