Госдума на этой неделе рассмотрит три законопроекта по миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума на этой неделе рассмотрит во втором чтении три законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики.

Во вторник депутаты рассмотрят инициативу о передаче МВД России отдельных полномочий Минтруда России в сфере регулирования трудовой миграции.

В среду планируется обсуждение поправок к Налоговому кодексу РФ и изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», касающихся условий содержания семей мигрантов и уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит во втором чтении три законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

« "Государственная Дума на этой неделе рассмотрит в процедуре второго чтения три законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики", - сказал Володин журналистам.

Как уточнили в пресс-службе ГД , во вторник депутаты рассмотрят инициативу о передаче МВД России отдельных полномочий Минтруда России в сфере регулирования трудовой миграции.

Кроме того, в среду Госдума обсудит поправки к Налоговому кодексу РФ об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в России.

Уточняется, что в среду также запланировано рассмотрение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

"Согласно инициативе трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся у них на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней", - добавляется в сообщении.

Ранее председатель ГД отмечал, что профильным ведомствам необходимо ускорить работу по подготовке поправок к данным законопроектам. Он напомнил, что инициативы отвечают на запросы общества.