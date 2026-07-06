Госдума на этой неделе рассмотрит три законопроекта по миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума на этой неделе рассмотрит во втором чтении три законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики.
- Во вторник депутаты рассмотрят инициативу о передаче МВД России отдельных полномочий Минтруда России в сфере регулирования трудовой миграции.
- В среду планируется обсуждение поправок к Налоговому кодексу РФ и изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», касающихся условий содержания семей мигрантов и уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит во втором чтении три законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«
"Государственная Дума на этой неделе рассмотрит в процедуре второго чтения три законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики", - сказал Володин журналистам.
Как уточнили в пресс-службе ГД, во вторник депутаты рассмотрят инициативу о передаче МВД России отдельных полномочий Минтруда России в сфере регулирования трудовой миграции.
Кроме того, в среду Госдума обсудит поправки к Налоговому кодексу РФ об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в России.
Уточняется, что в среду также запланировано рассмотрение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
"Согласно инициативе трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся у них на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней", - добавляется в сообщении.
Ранее председатель ГД отмечал, что профильным ведомствам необходимо ускорить работу по подготовке поправок к данным законопроектам. Он напомнил, что инициативы отвечают на запросы общества.
По его словам, с одной стороны, появится сдерживающий фактор для приезда мигрантов с семьями в РФ, с другой - дополнительно снизится нагрузка на социальную сферу, в том числе на здравоохранение и образование.