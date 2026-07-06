Госдума рассмотрит во втором чтении проект о продлении гаражной амнистии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.
- «Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" до сентября 2031 года, сообщил РИА Новости источник.
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"Пленарное заседание 8 июля … о продлении "гаражной амнистии" - второе чтение", - сказал собеседник агентства.
На данный момент срок действия "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года.
Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками.