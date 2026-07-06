Госдума рассмотрит во втором чтении проект о продлении гаражной амнистии

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.

«Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" до сентября 2031 года, сообщил РИА Новости источник.

« "Пленарное заседание 8 июля … о продлении "гаражной амнистии" - второе чтение", - сказал собеседник агентства.

На данный момент срок действия "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года.