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Госдума рассмотрит во втором чтении проект о продлении гаражной амнистии - РИА Новости, 06.07.2026
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18:44 06.07.2026 (обновлено: 18:51 06.07.2026)
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о продлении гаражной амнистии

РИА Новости: ГД рассмотрит во II чтении проект о продлении гаражной амнистии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.
  • «Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" до сентября 2031 года, сообщил РИА Новости источник.
«
"Пленарное заседание 8 июля … о продлении "гаражной амнистии" - второе чтение", - сказал собеседник агентства.
На данный момент срок действия "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года.
Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками.
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