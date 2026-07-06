В ГД предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили включить в российскую медицинскую практику понятие «профессиональное выгорание».

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Реализация инициативы позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания и развить профилактику хронического стресса на рабочем месте.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие "профессиональное выгорание".

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность включения в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику отдельной рубрики "профессиональное выгорание", - сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте.