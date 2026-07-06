Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 06.07.2026
В ГД предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику

В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили включить в российскую медицинскую практику понятие «профессиональное выгорание».
  • Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
  • Реализация инициативы позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания и развить профилактику хронического стресса на рабочем месте.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие "профессиональное выгорание".
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Психиатр рассказал, как распознать у коллеги симптомы выгорания
4 июня, 04:06
"Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность включения в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику отдельной рубрики "профессиональное выгорание", - сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит сформировать единый подход к описанию профессионального выгорания в российской медицинской практике, развить профилактику хронического стресса на рабочем месте, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В России разработали персональный "цифровой двойник" здоровья
26 октября 2025, 18:14
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала