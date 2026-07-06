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В Госдуме назвали отказ Киева забрать тела солдат в Константиновке позором - РИА Новости, 06.07.2026
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09:27 06.07.2026
В Госдуме назвали отказ Киева забрать тела солдат в Константиновке позором

Депутат Шеремет: отказ Киева забрать тела солдат ВСУ в Константиновке позорен

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия полностью освободила Константиновку.
  • Минобороны предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, однако Украина отказалась от этого предложения.
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ Киева забрать тела своих солдат аморальным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Отказ киевских властей забрать тела своих солдат в освобожденной российскими войсками Константиновке позорен и аморален, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны.
"Аморальный отказ киевской клики принимать тела погибших в Константиновке солдат говорит об их позорной сущности. Для Зеленского же очередная веха в бесчисленной череде предательств как живых, так и мертвых граждан Украины", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский продолжает реализовывать план по уничтожению украинского народа.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мирошник объяснил, почему Киев отказался забирать тела своих боевиков
5 июля, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаРоссияУкраинаМихаил ШереметВалерий ГерасимовВладимир ПутинГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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