В Госдуме назвали отказ Киева забрать тела солдат в Константиновке позором

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия полностью освободила Константиновку.

Минобороны предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, однако Украина отказалась от этого предложения.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ Киева забрать тела своих солдат аморальным.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Отказ киевских властей забрать тела своих солдат в освобожденной российскими войсками Константиновке позорен и аморален, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ , находящихся в Константиновке . Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны.

"Аморальный отказ киевской клики принимать тела погибших в Константиновке солдат говорит об их позорной сущности. Для Зеленского же очередная веха в бесчисленной череде предательств как живых, так и мертвых граждан Украины", - сказал Шеремет.

По его словам, Зеленский продолжает реализовывать план по уничтожению украинского народа.