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Госдума на этой неделе примет законы по трудовой миграции, сообщил Володин - РИА Новости, 06.07.2026
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08:59 06.07.2026
Госдума на этой неделе примет законы по трудовой миграции, сообщил Володин

Володин: Госдума на этой неделе планирует принять законы по трудовой миграции

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует на этой неделе принять законы, направленные на регулирование вопросов трудовой миграции.
  • Одним из проектов предлагается расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане будут подлежать выдворению из РФ.
  • Количество статей КоАП РФ, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, вырастет более чем в два раза и составит 45.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума планирует на этой неделе выйти на принятие законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Планируем на этой неделе выйти на принятие законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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Володин отметил, что на этой неделе ГД продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.
Он добавил, что одним из проектов предлагается расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане, помимо штрафа, будут подлежать выдворению из РФ.
По словам Володина, с учетом поступивших поправок количество статей КоАП РФ, предусматривающих в качестве наказания выдворением мигранта, составит 45, - это количество вырастет более чем в 2 раза.
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Председатель Госдумы уточнил, что перечень правонарушений дополнит дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее.
Володин также добавил, что перечень правонарушений дополнит неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ.
"Это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране и наведению порядка в миграционной сфере", - заключил политик.
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