В ГД рассказали о новых правилах выдачи медицинских справок с 1 сентября

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года близкие родственники пациентов получат право на получение их медицинских справок и заключений.

Документы можно будет оформлять в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия пациента.

Прекращает действие норма об обязательном использовании специальных печатей для организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Получить медицинские справки и заключения с 1 сентября 2026 года смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, а оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

"С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники", — сказал Панеш

Он отметил, что также справки и заключения теперь можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное.

"В-третьих, упрощается выдача справок в электронном виде: больше не нужно получать отдельное согласие пациента на электронную форму. Это большой шаг к цифровизации и доступности медицинской информации", — добавил депутат.

При этом с 1 сентября, по словам Панеша, перестает действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.

"Также справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками", — уточнил он.

Парламентарий напомнил, что получать справку на родственника можно будет только в установленных случаях, и все данные должны быть в медицинской карте.