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В ГД рассказали о новых правилах выдачи медицинских справок с 1 сентября - РИА Новости, 06.07.2026
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03:28 06.07.2026 (обновлено: 06:00 06.07.2026)
В ГД рассказали о новых правилах выдачи медицинских справок с 1 сентября

Близкие родственники пациентов смогут получать медицинские справки с 1 сентября

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года близкие родственники пациентов получат право на получение их медицинских справок и заключений.
  • Документы можно будет оформлять в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия пациента.
  • Прекращает действие норма об обязательном использовании специальных печатей для организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Получить медицинские справки и заключения с 1 сентября 2026 года смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники, а оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"С 1 сентября 2026 года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники", — сказал Панеш.
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Он отметил, что также справки и заключения теперь можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное.
"В-третьих, упрощается выдача справок в электронном виде: больше не нужно получать отдельное согласие пациента на электронную форму. Это большой шаг к цифровизации и доступности медицинской информации", — добавил депутат.
При этом с 1 сентября, по словам Панеша, перестает действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.
"Также справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками", — уточнил он.
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Парламентарий напомнил, что получать справку на родственника можно будет только в установленных случаях, и все данные должны быть в медицинской карте.
"Новый порядок - это серьезное упрощение. Особенно для тех, кто ухаживает за пожилыми или тяжелобольными родственниками. Больше не нужно лишний раз тащить человека в поликлинику за справкой - можно оформить документ через врача или даже в электронном виде. Главное - чтобы информация была в медицинской документации. Бумажная волокита уходит в прошлое", - подытожил Панеш.
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