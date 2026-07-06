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Генсек ООН назвал развитие ИИ экспериментом над обществом - РИА Новости, 06.07.2026
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11:11 06.07.2026
Генсек ООН назвал развитие ИИ экспериментом над обществом

Генсек ООН Гутерреш: внедрение ИИ является экспериментом без плана и согласия

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что повсеместное внедрение ИИ представляет собой эксперимент без плана и без согласия испытуемых.
  • Гутерреш призвал установить ограничения в работе ИИ, которые должны быть приняты правительствами и компаниями-разработчиками.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник заявил, что повсеместное внедрение ИИ представляет собой эксперимент без плана и без согласия испытуемых.
"Над нашим обществом проводится эксперимент без плана и согласия, и это неустойчиво и неприемлемо. Искусственный интеллект уже трансформирует наш мир. Вопрос в том, будем ли мы управлять этим преобразованием вместе или позволим ему управлять нами", - заявил он на конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве.
Генсек ООН призвал установить ряд ограничений в работе ИИ, чтобы вернуть контроль над его развитием. По словам Гутерреша, эти ограничения должны быть приняты как правительствами государств, так и компаниями-разработчиками.
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