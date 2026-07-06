Генсек ООН назвал развитие ИИ экспериментом над обществом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что повсеместное внедрение ИИ представляет собой эксперимент без плана и без согласия испытуемых.
- Гутерреш призвал установить ограничения в работе ИИ, которые должны быть приняты правительствами и компаниями-разработчиками.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник заявил, что повсеместное внедрение ИИ представляет собой эксперимент без плана и без согласия испытуемых.
"Над нашим обществом проводится эксперимент без плана и согласия, и это неустойчиво и неприемлемо. Искусственный интеллект уже трансформирует наш мир. Вопрос в том, будем ли мы управлять этим преобразованием вместе или позволим ему управлять нами", - заявил он на конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве.
Генсек ООН призвал установить ряд ограничений в работе ИИ, чтобы вернуть контроль над его развитием. По словам Гутерреша, эти ограничения должны быть приняты как правительствами государств, так и компаниями-разработчиками.
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