Маньяка Гаськова, обвиняемого в убийствах десяти человек, будут судить

Краткий пересказ от РИА ИИ Алексей Гаськов обвиняется в серии убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях.

Гаськов знакомился с жертвами в общественных местах, совершал насильственные действия и убивал их для сокрытия преступлений.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Суд в Подмосковье ждет серийного маньяка Алексея Гаськова, обвиняемого в изнасилованиях, развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера и убийстве семи женщин, мужчины и двух 17-летних девушек в Москве, Новосибирской и Московской областях, сообщает прокуратура Подмосковья.

По версии следствия, с марта 2002 года по июль 2024 года 51-летний житель Новосибирской области Гаськов совершил серию убийств и изнасилований в Москве , Новосибирской и Московской областях, его жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки. Гаськов знакомился с жертвами в парках и общественных местах, уводил потерпевших в укромные места, где совершал насильственные действия, после чего убивал их для сокрытия преступлений.

Как рассказали в ГСУ СК РФ Подмосковья, первые преступления Гаськов совершил в Бабушкинском районе Москвы, убив за несколько месяцев трех девушек. Следующей жертвой стала абитуриентка московского колледжа, убийство которой он совершил в лесопарке в Подольске. После в один день он убил двух девушек в Пушкино в центральном городском парке, а спустя некоторое время там же ударил ножом мужчину. В последующем он продолжил свои нападения на девушек на Северо-Востоке Москвы, убив двоих. Десятое убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, напав на студентку из Перу. После убийства иностранки обвиняемый уехал обратно в Новосибирскую область.

"Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе " Макс ".

В ведомстве сообщили, что Гаськов обвиняется в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Как уточнили в подмосковном главке СК РФ, он также обвиняется в преступлении против неприкосновенности падчерицы и вовлечении ее в распитие спиртных напитков в Новосибирской области.

Отмечается, что раскрытие серии преступлений стало возможным благодаря задержанию Гаськова на территории Новосибирской области по подозрению в совершении другого особо тяжкого преступления.