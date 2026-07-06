Маньяка Гаськова, обвиняемого в убийствах десяти человек, будут судить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Гаськов обвиняется в серии убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях.
- Гаськов знакомился с жертвами в общественных местах, совершал насильственные действия и убивал их для сокрытия преступлений.
- Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Суд в Подмосковье ждет серийного маньяка Алексея Гаськова, обвиняемого в изнасилованиях, развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера и убийстве семи женщин, мужчины и двух 17-летних девушек в Москве, Новосибирской и Московской областях, сообщает прокуратура Подмосковья.
По версии следствия, с марта 2002 года по июль 2024 года 51-летний житель Новосибирской области Гаськов совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях, его жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки. Гаськов знакомился с жертвами в парках и общественных местах, уводил потерпевших в укромные места, где совершал насильственные действия, после чего убивал их для сокрытия преступлений.
Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду
9 декабря 2025, 09:57
Как рассказали в ГСУ СК РФ Подмосковья, первые преступления Гаськов совершил в Бабушкинском районе Москвы, убив за несколько месяцев трех девушек. Следующей жертвой стала абитуриентка московского колледжа, убийство которой он совершил в лесопарке в Подольске. После в один день он убил двух девушек в Пушкино в центральном городском парке, а спустя некоторое время там же ударил ножом мужчину. В последующем он продолжил свои нападения на девушек на Северо-Востоке Москвы, убив двоих. Десятое убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, напав на студентку из Перу. После убийства иностранки обвиняемый уехал обратно в Новосибирскую область.
"Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
В ведомстве сообщили, что Гаськов обвиняется в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Как уточнили в подмосковном главке СК РФ, он также обвиняется в преступлении против неприкосновенности падчерицы и вовлечении ее в распитие спиртных напитков в Новосибирской области.
Отмечается, что раскрытие серии преступлений стало возможным благодаря задержанию Гаськова на территории Новосибирской области по подозрению в совершении другого особо тяжкого преступления.
"В ходе проведенных следственных мероприятий и допросов Гаськов дал признательные показания по целому ряду совершенных им преступлений, в том числе на территории Москвы и Московской области", - добавили в надзорном органе.
"Поволжский маньяк" обжаловал приговор в Верховном Суде
30 октября 2025, 02:25