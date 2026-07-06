Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за блокады США, пишут СМИ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за дефицита топлива, вызванного американской блокадой, и пытаются продать свою землю по заниженной цене, пишет газета Financial Times.

Отмечается, что у кубинцев нет горючего для того, чтобы оросить поля, заправить трактор и доставить урожай до потребителя.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.