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Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за блокады США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2026
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11:15 06.07.2026
Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за блокады США, пишут СМИ

FT: кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за энергетической блокады США

© AP Photo / Desmond BoylanФермер собирает бобы на возделываемой земле на окраине Гаваны, Куба
Фермер собирает бобы на возделываемой земле на окраине Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Desmond Boylan
Фермер собирает бобы на возделываемой земле на окраине Гаваны, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за дефицита топлива, вызванного американской блокадой.
  • Отчаявшиеся кубинские фермеры пытаются продать землю по заниженным ценам.
  • Ухудшение дефицита топлива на Кубе связано с усилением политического и экономического давления со стороны США, в частности, с указом Дональда Трампа о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за дефицита топлива, вызванного американской блокадой, и пытаются продать свою землю по заниженной цене, пишет газета Financial Times.
"Отчаявшиеся кубинские фермеры пытаются продать землю по бросовым ценам, поскольку топливная блокада, введенная президентом США Дональдом Трампом, мешает сбору урожая и приводит к тому, что часть продукции гниет прямо на полях", - сказано в публикации.
Отмечается, что у кубинцев нет горючего для того, чтобы оросить поля, заправить трактор и доставить урожай до потребителя.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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