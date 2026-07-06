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В Крыму накрыли ОПГ, действовавшую в интересах Украины - РИА Новости, 06.07.2026
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13:09 06.07.2026
В Крыму накрыли ОПГ, действовавшую в интересах Украины

ФСБ: в Крыму накрыли ОПГ, действовавшую в интересах Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму накрыли организованную преступную группу, которая обеспечивала каналами связи действовавших в интересах украинских спецслужб мошенников.
  • В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории крымского полуострова — 7 исполнителей.
  • Задержанным предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи, доказана причастность лиц минимум к 16 эпизодам хищения денежных средств россиян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Организованную преступную группу, которая обеспечивала каналами связи действовавших в интересах украинских спецслужб мошенников, накрыли в Крыму, сообщает региональное управление ФСБ РФ.
Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории крымского полуострова - 7 исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ОПГ действовала по указанию и в интересах украинских спецслужб. Задержанным предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи. Доказана причастность лиц минимум к 16 эпизодам хищения денежных средств россиян.
"Ущерб от противоправных действий оценен в различных размерах, в том числе особо крупном", - подчеркнули в управлении.
Кроме того, рассматривается вопрос о квалификации действий координатора по признакам статьи о госизмене, где наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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