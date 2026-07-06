В Крыму накрыли ОПГ, действовавшую в интересах Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму накрыли организованную преступную группу, которая обеспечивала каналами связи действовавших в интересах украинских спецслужб мошенников.
- В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории крымского полуострова — 7 исполнителей.
- Задержанным предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи, доказана причастность лиц минимум к 16 эпизодам хищения денежных средств россиян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Организованную преступную группу, которая обеспечивала каналами связи действовавших в интересах украинских спецслужб мошенников, накрыли в Крыму, сообщает региональное управление ФСБ РФ.
"В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории крымского полуострова - 7 исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ОПГ действовала по указанию и в интересах украинских спецслужб. Задержанным предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи. Доказана причастность лиц минимум к 16 эпизодам хищения денежных средств россиян.
"Ущерб от противоправных действий оценен в различных размерах, в том числе особо крупном", - подчеркнули в управлении.
Кроме того, рассматривается вопрос о квалификации действий координатора по признакам статьи о госизмене, где наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.