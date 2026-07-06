В Крыму накрыли ОПГ, действовавшую в интересах Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму накрыли организованную преступную группу, которая обеспечивала каналами связи действовавших в интересах украинских спецслужб мошенников.

В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории крымского полуострова — 7 исполнителей.

Задержанным предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи, доказана причастность лиц минимум к 16 эпизодам хищения денежных средств россиян.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Организованную преступную группу, которая обеспечивала каналами связи действовавших в интересах украинских спецслужб мошенников, накрыли в Крыму, сообщает региональное управление ФСБ РФ.

"В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории крымского полуострова - 7 исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма , где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ОПГ действовала по указанию и в интересах украинских спецслужб. Задержанным предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи. Доказана причастность лиц минимум к 16 эпизодам хищения денежных средств россиян.

"Ущерб от противоправных действий оценен в различных размерах, в том числе особо крупном", - подчеркнули в управлении.