ФСБ завела дело на агента Киева, рассылавшего бомбы участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ На Урале был задержан агент Киева, рассылавший бомбы участникам СВО.

В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, незаконных операциях с взрывчатыми веществами и покушении на террористический акт.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о государственной измене завели на агента Киева, на Урале рассылавшего бомбы участникам СВО, сообщила в понедельник ФСБ России.

"Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 275 (государственная измена) УК России", - говорится в сообщении

В марте 2025 года ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, был задержан агент Киева.

Отмечалось, что в аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.

В Первоуральске был задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено.

В 2024 году фигурант по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.