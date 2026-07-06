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ФСБ завела дело на агента Киева, рассылавшего бомбы участникам СВО - РИА Новости, 06.07.2026
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10:42 06.07.2026 (обновлено: 11:27 06.07.2026)
ФСБ завела дело на агента Киева, рассылавшего бомбы участникам СВО

ФСБ: дело о госизмене завели на агента Киева, рассылавшего бомбы участникам СВО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Урале был задержан агент Киева, рассылавший бомбы участникам СВО.
  • В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, незаконных операциях с взрывчатыми веществами и покушении на террористический акт.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о государственной измене завели на агента Киева, на Урале рассылавшего бомбы участникам СВО, сообщила в понедельник ФСБ России.
"Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 275 (государственная измена) УК России", - говорится в сообщении.
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В марте 2025 года ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, был задержан агент Киева.
Отмечалось, что в аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.
В Первоуральске был задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено.
В 2024 году фигурант по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.
Тогда дело о госизмене возбуждено не было.
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