Контр-адмирал рассказал о ходе военных учений России и КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Совместные учения «Морское взаимодействие-2026» Тихоокеанского флота РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.

В ходе учений будет задействовано большое количество беспилотных систем и безэкипажных катеров, а также будет отрабатываться борьба с беспилотниками.

В маневрах участвуют российские корабли: гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов», а также китайские эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху» и другие суда.

ЦИНДАО (Китай), 6 июл - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе совместных учений "Морское взаимодействие-2026" задействуют беспилотные системы и отработают борьбу с беспилотниками, заявил в понедельник руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.

Традиционные российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.

"В этом году спланирован большой спектр задач, в том числе совместное маневрирование, отработка действий противолодочных, поисково-спасательных, отработка по связи", - заявил журналистам Синько.

Он указал, что "особенностью нынешнего учения является значительное привлечение беспилотных систем, безэкипажных катеров, и в том числе борьба с беспилотными системами".

"Вопрос очень актуальный и ему уделяется в ходе учения значительное время", - подчеркнул контр-адмирал.

По его словам, все спланировано на четыре дня: "выходы в море, выполнение задач, отработка эпизодов".

"Все корабли и экипажи подготовлены и рвутся выполнить свои задачи", - подчеркнул Синько.