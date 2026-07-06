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Контр-адмирал рассказал о ходе военных учений России и КНР - РИА Новости, 06.07.2026
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08:13 06.07.2026
Контр-адмирал рассказал о ходе военных учений России и КНР

Военные России и КНР в ходе совместных учений задействуют беспилотные системы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСовместные учения ВМС КНР и Тихоокеанского флота РФ
Совместные учения ВМС КНР и Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Совместные учения ВМС КНР и Тихоокеанского флота РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совместные учения «Морское взаимодействие-2026» Тихоокеанского флота РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
  • В ходе учений будет задействовано большое количество беспилотных систем и безэкипажных катеров, а также будет отрабатываться борьба с беспилотниками.
  • В маневрах участвуют российские корабли: гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов», а также китайские эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху» и другие суда.
ЦИНДАО (Китай), 6 июл - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе совместных учений "Морское взаимодействие-2026" задействуют беспилотные системы и отработают борьбу с беспилотниками, заявил в понедельник руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.
Традиционные российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
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"В этом году спланирован большой спектр задач, в том числе совместное маневрирование, отработка действий противолодочных, поисково-спасательных, отработка по связи", - заявил журналистам Синько.
Он указал, что "особенностью нынешнего учения является значительное привлечение беспилотных систем, безэкипажных катеров, и в том числе борьба с беспилотными системами".
"Вопрос очень актуальный и ему уделяется в ходе учения значительное время", - подчеркнул контр-адмирал.
По его словам, все спланировано на четыре дня: "выходы в море, выполнение задач, отработка эпизодов".
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"Все корабли и экипажи подготовлены и рвутся выполнить свои задачи", - подчеркнул Синько.
В учениях участвуют корабли Тихоокеанского флота гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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