Краткий пересказ от РИА ИИ Партия "Фидес" объявила акцию протеста против инициированной премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром поправки к конституции страны.

Проект 17-й поправки предусматривает отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

Премьер-министр Мадьяр заявил о планах разработки новой конституции и проведения всенародного референдума.

БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Партия "Фидес" объявила акцию протеста против инициированной премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром поправки к конституции страны, потому что он там самым переходит все моральные и законные границы, творя произвол, заявил председатель партии, экс-премьер страны Виктор Орбан.

В субботу Мадьяр внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

"Партия "Тиса" переходит все границы: человеческие, моральные, законные. Венгерские избиратели давали мандат не на это. Не допустим! Остановим произвол!" - написал Орбан в соцсети Facebook*.

Акция протеста состоится в четверг перед резиденцией президента Венгрии.

Глава фракции "Фидес" в венгерском парламенте Герей Гуйяш назвал "противоречащим нормальной процедуре" то, что партия "Тиса" хочет завершить обсуждения проекта поправки к конституции за восемь дней.

По его словам, действия Мадьяра являются проявлением стремления к автократии, которое до сих пор было чуждо венгерской демократии, а также "выходят за пределы европейской культурной сферы".

Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента. По его словам, с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.

Проект поправки в конституцию также предполагает ограничение срока нахождения на должности депутата парламента 12 годами, которое коснется депутатов следующих созывов, изменение порядка назначения и отзыва председателя Верховного суда, Конституционного суда и главы Национального судебного управления, создание Национального управления по возвращению и защите активов и ряд других мер.