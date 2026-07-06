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В партии Орбана объявили протест против изменения Мадьяром конституции - РИА Новости, 06.07.2026
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17:35 06.07.2026
В партии Орбана объявили протест против изменения Мадьяром конституции

Партия "Фидес" объявила акцию протеста против поправки к конституции Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Фидес" объявила акцию протеста против инициированной премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром поправки к конституции страны.
  • Проект 17-й поправки предусматривает отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
  • Премьер-министр Мадьяр заявил о планах разработки новой конституции и проведения всенародного референдума.
БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Партия "Фидес" объявила акцию протеста против инициированной премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром поправки к конституции страны, потому что он там самым переходит все моральные и законные границы, творя произвол, заявил председатель партии, экс-премьер страны Виктор Орбан.
В субботу Мадьяр внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
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"Партия "Тиса" переходит все границы: человеческие, моральные, законные. Венгерские избиратели давали мандат не на это. Не допустим! Остановим произвол!" - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Акция протеста состоится в четверг перед резиденцией президента Венгрии.
Глава фракции "Фидес" в венгерском парламенте Герей Гуйяш назвал "противоречащим нормальной процедуре" то, что партия "Тиса" хочет завершить обсуждения проекта поправки к конституции за восемь дней.
По его словам, действия Мадьяра являются проявлением стремления к автократии, которое до сих пор было чуждо венгерской демократии, а также "выходят за пределы европейской культурной сферы".
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Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента. По его словам, с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
Проект поправки в конституцию также предполагает ограничение срока нахождения на должности депутата парламента 12 годами, которое коснется депутатов следующих созывов, изменение порядка назначения и отзыва председателя Верховного суда, Конституционного суда и главы Национального судебного управления, создание Национального управления по возвращению и защите активов и ряд других мер.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияРоссияПетер МадьярТамаш ШуйокВиктор Орбан
 
 
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