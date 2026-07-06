ФАС выявила картельный сговор на топливных рынках Подмосковья и Оренбуржья

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор между независимыми продавцами топлива в Подмосковье и Оренбургской области и возбудила дела.

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести участников рынка, реализующих бензин и дизтопливо через свои сети АЗС.

Саратовское УФАС России выдало предупреждение ООО "Алькорр" о необходимости исправить ситуацию с изменением цен на бензин Аи-92 и Аи-95 до 31 июля.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России выявила на топливных рынках Подмосковья и Оренбургской области картельный сговор между несколькими независимыми продавцами и возбудила дела, следует из сообщения службы.

"Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС", - сообщила служба.

Так, ведомство увидело признаки нарушения антимонопольного законодательства из-за одновременного роста цен на бензин и дизельное топливо у компаний "Аист", "Топливный синдикат", "Серпуховнефтепродуктсервис", "Витаойл", "Элегант" и одного индивидуального предпринимателя.

Одновременно Оренбургское УФАС России выявило в действиях трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива признаки нарушения законодательства - они заключили соглашение, которое "приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен" на их продукцию.

Кроме того, саратовское УФАС России выдало предупреждение ООО "Алькорр", которая управляет сетью АЗС "Торэко". Компания, которая с двумя другими организациями занимали доминирующее положение на рынке бензина Энгельсского района Саратовской области, изменила цены на бензин Аи-92 и Аи-95.