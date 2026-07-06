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ФАС выявила картельный сговор на топливных рынках Подмосковья и Оренбуржья - РИА Новости, 06.07.2026
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11:51 06.07.2026
ФАС выявила картельный сговор на топливных рынках Подмосковья и Оренбуржья

ФАС возбудила дела из-за сговора на топливных рынках в Подмосковье и Оренбуржье

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор между независимыми продавцами топлива в Подмосковье и Оренбургской области и возбудила дела.
  • Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести участников рынка, реализующих бензин и дизтопливо через свои сети АЗС.
  • Саратовское УФАС России выдало предупреждение ООО "Алькорр" о необходимости исправить ситуацию с изменением цен на бензин Аи-92 и Аи-95 до 31 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России выявила на топливных рынках Подмосковья и Оренбургской области картельный сговор между несколькими независимыми продавцами и возбудила дела, следует из сообщения службы.
"Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС", - сообщила служба.
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Так, ведомство увидело признаки нарушения антимонопольного законодательства из-за одновременного роста цен на бензин и дизельное топливо у компаний "Аист", "Топливный синдикат", "Серпуховнефтепродуктсервис", "Витаойл", "Элегант" и одного индивидуального предпринимателя.
Одновременно Оренбургское УФАС России выявило в действиях трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива признаки нарушения законодательства - они заключили соглашение, которое "приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен" на их продукцию.
Кроме того, саратовское УФАС России выдало предупреждение ООО "Алькорр", которая управляет сетью АЗС "Торэко". Компания, которая с двумя другими организациями занимали доминирующее положение на рынке бензина Энгельсского района Саратовской области, изменила цены на бензин Аи-92 и Аи-95.
По мнению ФАС, это может быть экономически необоснованно и привести к ущемлению интересов потребителей. Служба обязала "Алькорр" исправить ситуацию до 31 июля.
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ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Оренбургская областьУФАСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-92АИ-95
 
 
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