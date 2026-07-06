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Историк Эйдельман* обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 06.07.2026
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15:01 06.07.2026 (обновлено: 15:02 06.07.2026)
Историк Эйдельман* обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма

Историк Эйдельман обжаловала восьмилетний срок

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Историк Тамара Эйдельман* обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС России.
  • В июне ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Историк Тамара Эйдельман* обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
В июне Мосгорсуд приговорил Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима и лишил ее звания Заслуженного учителя Российской Федерации.
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"Судебное решение обжаловано", - следует из материалов.
Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
В ходе рассмотрения дела защита историка была не согласна с обвинительным заключением и просила отправить дело обратно в прокуратуру.
По версии следствия, на своем YouTube-канале Эйдельман* опубликовала выпуск программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Также в своем канале в Telegram историк распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Эйдельман* внесли в реестр иностранных агентов в 2024 году. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.
* признана иноагентом.
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