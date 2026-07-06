Историк Эйдельман* обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма

Краткий пересказ от РИА ИИ Историк Тамара Эйдельман* обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС России.

В июне ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Историк Тамара Эйдельман* обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.

В июне Мосгорсуд приговорил Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима и лишил ее звания Заслуженного учителя Российской Федерации.

"Судебное решение обжаловано", - следует из материалов.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

В ходе рассмотрения дела защита историка была не согласна с обвинительным заключением и просила отправить дело обратно в прокуратуру.

По версии следствия, на своем YouTube-канале Эйдельман* опубликовала выпуск программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Также в своем канале в Telegram историк распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Эйдельман* внесли в реестр иностранных агентов в 2024 году. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.