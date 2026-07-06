Краткий пересказ от РИА ИИ Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти дважды контактировал с представителями России по поручению главы Евросовета Антониу Кошты.

Первый телефонный разговор Лурти с представителями России длился около пяти минут, второй — всего 30 секунд.

Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телефонные разговоры главы аппарата председателя Евросовета Педро Лурти с представителями России были непродолжительными, один из них длился пять минут, а второй - всего 30 секунд, сообщает издание Politico.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. В июне Politico со ссылкой на источник сообщало, что представитель Кошты дважды контактировал с российскими чиновниками. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и какой момент нужно выбрать для этого.

"Лурти неожиданно оказался в центре внимания после того, как стало известно, что он вышел на связь с Кремлем. По поручению Кошты он совершил два телефонных звонка... Первый телефонный разговор длился около пяти минут, второй - всего 30 секунд", - говорится в публикации.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что сотрудник Кошты дважды контактировал с представителями в Москве.