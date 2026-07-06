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СМИ рассказали о телефонных разговорах представителей Евросовета и России - РИА Новости, 06.07.2026
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12:01 06.07.2026 (обновлено: 12:07 06.07.2026)
СМИ рассказали о телефонных разговорах представителей Евросовета и России

Politico: телефонные контакты аппарата Евросовета с Россией были короткими

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти дважды контактировал с представителями России по поручению главы Евросовета Антониу Кошты.
  • Первый телефонный разговор Лурти с представителями России длился около пяти минут, второй — всего 30 секунд.
  • Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телефонные разговоры главы аппарата председателя Евросовета Педро Лурти с представителями России были непродолжительными, один из них длился пять минут, а второй - всего 30 секунд, сообщает издание Politico.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. В июне Politico со ссылкой на источник сообщало, что представитель Кошты дважды контактировал с российскими чиновниками. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и какой момент нужно выбрать для этого.
"Лурти неожиданно оказался в центре внимания после того, как стало известно, что он вышел на связь с Кремлем. По поручению Кошты он совершил два телефонных звонка... Первый телефонный разговор длился около пяти минут, второй - всего 30 секунд", - говорится в публикации.
В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что сотрудник Кошты дважды контактировал с представителями в Москве.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
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