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Климатолог из Британии рассказала о причинах аномальной жары в Европе - РИА Новости, 06.07.2026
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18:49 06.07.2026 (обновлено: 19:03 06.07.2026)
Климатолог из Британии рассказала о причинах аномальной жары в Европе

Клоук: основной причиной аномальной жары в Европе является изменение климата

© AP Photo / Alastair GrantЖара в Лондоне
Жара в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Жара в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменение климата является основной причиной аномальной жары в Великобритании и континентальной Европе, заявила королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Изменение климата является основной причиной аномальной жары, накрывшей недавно Великобританию наряду с континентальной Европой, заявила РИА Новости королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднялись еще выше.
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"Причина, по которой аномальная жара продолжает бить рекорды, заключается в изменении климата. В мае и июне этого года у нас (в Великобритании – ред.) уже была рекордная жара, температура приближалась к 38 градусам, и сейчас надвигается еще один период жары, о чем предупреждают санитарные службы", - сказала Клоук в ответ на вопрос о причинах жары в Европе.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране. Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.
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