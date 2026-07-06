Климатолог из Британии рассказала о причинах аномальной жары в Европе

"Причина, по которой аномальная жара продолжает бить рекорды, заключается в изменении климата. В мае и июне этого года у нас (в Великобритании – ред.) уже была рекордная жара, температура приближалась к 38 градусам, и сейчас надвигается еще один период жары, о чем предупреждают санитарные службы", - сказала Клоук в ответ на вопрос о причинах жары в Европе.