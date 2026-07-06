Климатолог из Британии рассказала о причинах аномальной жары в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Изменение климата является основной причиной аномальной жары в Великобритании и континентальной Европе, заявила королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Изменение климата является основной причиной аномальной жары, накрывшей недавно Великобританию наряду с континентальной Европой, заявила РИА Новости королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднялись еще выше.
"Причина, по которой аномальная жара продолжает бить рекорды, заключается в изменении климата. В мае и июне этого года у нас (в Великобритании – ред.) уже была рекордная жара, температура приближалась к 38 градусам, и сейчас надвигается еще один период жары, о чем предупреждают санитарные службы", - сказала Клоук в ответ на вопрос о причинах жары в Европе.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране. Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.