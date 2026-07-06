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Вулканолог рассказал, сколько продлится повышенная активность вулкана Этна - РИА Новости, 06.07.2026
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17:30 06.07.2026
Вулканолог рассказал, сколько продлится повышенная активность вулкана Этна

Виккаро: активность вулкана Этна на Сицилии может продлиться несколько дней

© REUTERS / Giuseppe Di StefanoИзвержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Giuseppe Di Stefano
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия, Италия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активность вулкана Этна на Сицилии может продлиться несколько дней.
  • Нынешняя фаза извержения не создает серьезной угрозы для населения.
  • Активность Этны может вызвать перебои в авиасообщении из-за международного аэропорта Катании, расположенного к югу от вулкана.
РИМ, 6 июл – РИА Новости. Нынешняя активность вулкана Этна на Сицилии может продлиться несколько дней и не представляет непосредственной опасности для жителей населенных пунктов у его подножия, заявил РИА Новости президент Итальянской ассоциации вулканологии, профессор геохимии и вулканологии Университета Катании Марко Виккаро.
"В последние два дня стромболианская активность в кратере Вораджине еще больше усилилась и сейчас сопровождается шлейфом разреженного пепла, который ветром уносится в южном направлении. Это медленно развивающийся процесс, который может продолжаться несколько дней", – сказал Виккаро.
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При этом, подчеркнул ученый, нынешняя фаза извержения не создает серьезной угрозы для населения.
"Такой тип активности не представляет особой опасности для людей, живущих в населенных пунктах у подножия вулкана или в агломерации Катании, а вызывает лишь некоторые неудобства, связанные с выпадением вулканического пепла", – отметил он.
По словам вулканолога, более серьезные последствия активность Этны может иметь для авиации.
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"Более проблемной является ситуация с воздушным сообщением, поскольку международный аэропорт Катании расположен непосредственно к югу от вулкана. Обычно преобладающие западные или северо-западные ветры не приводят к полному закрытию воздушного движения даже при более интенсивной активности. Однако слабые северные ветры даже при относительно умеренном извержении могут вызвать перебои, подобные тем, которые мы наблюдаем со вчерашнего дня", – сказал Виккаро.
Как сообщал итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), около 08.45 мск в воскресенье из жерла на восточном склоне кратера Вораджине, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра, из-за чего был закрыт аэропорт Катании. Его компания-оператор SAC в комментарии РИА Новости заявила о признаках спаде активности вулкана.
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