ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Единая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
- "Единая Россия" утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы: федеральный список состоит из 400 кандидатов, партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Единая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
"Единая Россия" на съезде 28 июня утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Федеральный список состоит из 400 кандидатов, также партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
Кроме того, председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде назвал первую пятерку, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.
Ранее ЛДПР, КПРФ, "Яблоко" и Партия пенсионеров уже принесли в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов в Госдуму.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.