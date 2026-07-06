Сдача документов кандидатами "Единой России" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года

Сдача документов кандидатами "Единой России" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года

ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Единая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Единая Россия" утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы: федеральный список состоит из 400 кандидатов, партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Единая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация партии прибыла в Центризбирком РФ в понедельник, в процедуре сдачи документов приняли участие представители федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от "Единой России" Александр Сидякин.

"Единая Россия" на съезде 28 июня утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Федеральный список состоит из 400 кандидатов, также партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.

Кроме того, председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде назвал первую пятерку, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.

Ранее ЛДПР, КПРФ, "Яблоко" и Партия пенсионеров уже принесли в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов в Госдуму.