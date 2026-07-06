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ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 06.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:19 06.07.2026 (обновлено: 18:39 06.07.2026)
ЦИК принял документы "Единой России" для участия в выборах в Госдуму

ЦИК принял у ЕР документы для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСдача документов кандидатами "Единой России" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года
Сдача документов кандидатами Единой России в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Сдача документов кандидатами "Единой России" в депутаты Госдумы РФ девятого созыва. 6 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Единая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • "Единая Россия" утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы: федеральный список состоит из 400 кандидатов, партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла у партии "Единая Россия" документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация партии прибыла в Центризбирком РФ в понедельник, в процедуре сдачи документов приняли участие представители федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от "Единой России" Александр Сидякин.
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"Единая Россия" на съезде 28 июня утвердила федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Федеральный список состоит из 400 кандидатов, также партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
Кроме того, председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде назвал первую пятерку, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.
Ранее ЛДПР, КПРФ, "Яблоко" и Партия пенсионеров уже принесли в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов в Госдуму.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
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