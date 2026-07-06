ВСУ перешли к тактике минирования подъездных дорог к Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к Энергодару.
- Обстановка в городе остается напряженной из-за постоянных обстрелов ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. ВСУ перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
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"К сожалению, минировать и обстреливать подъездные дороги, по которым ездят энергодарцы, жители близлежащих населенных пунктов, в том числе и атомщики, ВСУ пытаются в последнее время часто", - сказали в пресс-службе.
В администрации добавили, что обстановка в городе в связи с постоянными обстрелами ВСУ остается напряженной.