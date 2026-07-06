Спасатели выдвинулись для эвакуации тела альпиниста, погибшего на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На горе Эльбрус на высоте около 5500 метров при восхождении погиб альпинист.
- Для эвакуации тела альпиниста с Эльбруса выдвинулись 12 спасателей.
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Группа из 12 спасателей выдвинулась к месту гибели альпиниста на Эльбрусе для его эвакуации, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Региональное ГУМЧС РФ сообщало, что в 13.10 мск в понедельник на горе Эльбрус на высоте около 5500 метров при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности погибшего у ведомства нет, эвакуация его тела запланирована на вечер. СУ СК РФ по региону сообщило, что мужчина находился в составе группы из 10 человек, по предварительным данным, ему стало плохо на высоте 5500 метров, он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка.
"По состоянию на 17.50 мск для эвакуации тела альпиниста с Эльбруса выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и Центра "Лидер" МЧС России", - говорится в сообщении.