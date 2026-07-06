На Эльбрусе погиб незарегистрированный альпинист

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Эльбрусе на высоте около 5500 метров погиб альпинист, его личность устанавливается.
- Информация поступила от очевидцев.
- Данных о регистрации и его личности нет.
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Незарегистрированный альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус на высоте 5500 метров, его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
В ведомстве добавили, что в понедельник канатные дороги на Эльбрусе не работают из-за отключения электричества, в связи с этим выезд спасателей для эвакуации тела погибшего альпиниста запланирован на вечер после включения энергоснабжения.
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28 сентября 2025, 18:18