Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе погиб незарегистрированный альпинист - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 06.07.2026
На Эльбрусе погиб незарегистрированный альпинист

Незарегистрированный альпинист погиб на высоте 5500 м при восхождении на Эльбрус

© РИА Новости / Ольга ТузоваЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Ольга Тузова
Эльбрус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Эльбрусе на высоте около 5500 метров погиб альпинист, его личность устанавливается.
  • Информация поступила от очевидцев.
  • Данных о регистрации и его личности нет.
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Незарегистрированный альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус на высоте 5500 метров, его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«

"В 13.10 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте около 5500 метров при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в понедельник канатные дороги на Эльбрусе не работают из-за отключения электричества, в связи с этим выезд спасателей для эвакуации тела погибшего альпиниста запланирован на вечер после включения энергоснабжения.
Виды на Эльбрус с горы Малое Седло - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
28 сентября 2025, 18:18
 
ПроисшествияЭльбрусРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала