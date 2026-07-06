Туроператор назвала слабое место в туристической отрасли Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристическая отрасль Турции остается уязвимой к внешним потрясениям из-за слабого внутреннего туризма, несмотря на рекордные показатели по числу иностранных туристов.

Доля внутренних туристических расходов в Турции составляет лишь 27% общего объема туристических расходов, что значительно ниже среднего показателя по странам ОЭСР.

В 2024 году количество внутренних поездок в Турции выросло на 8,7%, но этот показатель все еще на 14,5% ниже допандемийного уровня.

АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Туристическая отрасль Турции остается уязвимой к внешним потрясениям из-за сравнительно слабого внутреннего туризма, несмотря на рекордные показатели по числу иностранных туристов, заявила РИА Новости член Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB), туроператор в Измире Аху Логман Ишык.

"Несмотря на рекордные показатели въездного туризма, внутренний туризм в Турции пока не восстановился до допандемийного уровня, что делает отрасль более зависимой от внешнего спроса и международной конъюнктуры", - сказала РИА Новости Ишык.

По ее словам, внутренний туризм остается слабым звеном отрасли - в отличие от большинства стран региона Ближнего Востока , где именно внутренние поездки являются основой устойчивости туристического сектора, в Турции их доля в общих туристических расходах составляет лишь 27%.

Эксперт добавила, что в 2024 году количество внутренних поездок выросло на 8,7%, до 66,8 миллиона, однако этот показатель все еще на 14,5% ниже рекордного допандемийного уровня, что свидетельствует о незавершенном восстановлении внутреннего туристического рынка.

Внутренний туризм остается одним из наиболее уязвимых сегментов туристической отрасли Турции. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на долю внутренних туристических расходов приходится лишь 27% общего объема туристических расходов в стране, тогда как в государствах ОЭСР этот показатель в среднем достигает 78,3%. Такая структура делает турецкий туризм значительно более зависимым от потока иностранных туристов и внешних экономических или геополитических потрясений.