Рейтинг@Mail.ru
Туроператор назвала слабое место в туристической отрасли Турции - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 06.07.2026
Туроператор назвала слабое место в туристической отрасли Турции

Туроператор Ишык: туристическая отрасль Турции уязвима к внешним потрясениям

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Osman Orsal
Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристическая отрасль Турции остается уязвимой к внешним потрясениям из-за слабого внутреннего туризма, несмотря на рекордные показатели по числу иностранных туристов.
  • Доля внутренних туристических расходов в Турции составляет лишь 27% общего объема туристических расходов, что значительно ниже среднего показателя по странам ОЭСР.
  • В 2024 году количество внутренних поездок в Турции выросло на 8,7%, но этот показатель все еще на 14,5% ниже допандемийного уровня.
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Туристическая отрасль Турции остается уязвимой к внешним потрясениям из-за сравнительно слабого внутреннего туризма, несмотря на рекордные показатели по числу иностранных туристов, заявила РИА Новости член Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB), туроператор в Измире Аху Логман Ишык.
"Несмотря на рекордные показатели въездного туризма, внутренний туризм в Турции пока не восстановился до допандемийного уровня, что делает отрасль более зависимой от внешнего спроса и международной конъюнктуры", - сказала РИА Новости Ишык.
Лежаки на пирсе в отеле в Белеке - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В Pegas Touristik оценили ситуацию с "битвами за лежаки" в Турции
24 мая, 11:13
По ее словам, внутренний туризм остается слабым звеном отрасли - в отличие от большинства стран региона Ближнего Востока, где именно внутренние поездки являются основой устойчивости туристического сектора, в Турции их доля в общих туристических расходах составляет лишь 27%.
Эксперт добавила, что в 2024 году количество внутренних поездок выросло на 8,7%, до 66,8 миллиона, однако этот показатель все еще на 14,5% ниже рекордного допандемийного уровня, что свидетельствует о незавершенном восстановлении внутреннего туристического рынка.
Внутренний туризм остается одним из наиболее уязвимых сегментов туристической отрасли Турции. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на долю внутренних туристических расходов приходится лишь 27% общего объема туристических расходов в стране, тогда как в государствах ОЭСР этот показатель в среднем достигает 78,3%. Такая структура делает турецкий туризм значительно более зависимым от потока иностранных туристов и внешних экономических или геополитических потрясений.
В 2024 году жители Турции совершили 66,8 миллиона внутренних поездок — на 8,7% больше, чем годом ранее. Однако этот показатель по-прежнему примерно на 14,5% ниже рекордного допандемийного уровня, что свидетельствует о неполном восстановлении внутреннего туристического рынка.
Один из пляжей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Турецкий политик объяснил, почему отдых в стране стал дорогим
15 июня, 05:50
 
ТурцияИзмирБлижний ВостокОЭСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала