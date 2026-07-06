Эксперт рассказал, как мошенники обманывают туристов в Стамбуле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Стамбула и на остановках общественного транспорта мошенники обманывают туристов, предлагая помощь с пополнением транспортных карт.
- Туристам рекомендуется самостоятельно совершать операции в автоматах по покупке и пополнению карт Istanbulkart, чтобы избежать мошенничества.
- Автоматы по покупке и пополнению транспортных карт Istanbulkart принимают оплату наличными и картами (кроме российских), в меню доступен перевод на русский язык.
СТАМБУЛ, 6 июл — РИА Новости, Заман Рамазанов. Промышляющие в аэропортах Стамбула и на остановках общественного транспорта мошенники обманывают туристов, предлагая помочь с пополнением транспортных карт, иностранцам необходимо сразу отказываться от такой "помощи", рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.
"Мошенники дежурят на некоторых популярных среди туристов станциях общественного транспорта, в том числе в аэропортах Стамбула, подкарауливая туристов и предлагая помочь им в покупке и пополнении транспортной карты в автомате. За счет махинаций турист после такой помощи замечает, что транспортную карту не пополнили, а деньги уже списаны с карты или переданы наличными мошеннику", — рассказал эксперт.
"Самое важное в таких случаях — стараться делать все самостоятельно и не просить ни у кого помощи, особенно в аэропортах и в туристических зонах. Обращайте особое внимание на тех, кто назойливо пристает к туристам и предлагает помочь", — посоветовал Бегюрджю.
Автоматы по покупке и пополнению транспортных карт Istanbulkart в Стамбуле принимают оплату наличными и картами (кроме российских), в меню доступен перевод на русский язык.