Эксперт рассказал, как мошенники обманывают туристов в Стамбуле

СТАМБУЛ, 6 июл — РИА Новости, Заман Рамазанов. Промышляющие в аэропортах Стамбула и на остановках общественного транспорта мошенники обманывают туристов, предлагая помочь с пополнением транспортных карт, иностранцам необходимо сразу отказываться от такой "помощи", рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

"Самое важное в таких случаях — стараться делать все самостоятельно и не просить ни у кого помощи, особенно в аэропортах и в туристических зонах. Обращайте особое внимание на тех, кто назойливо пристает к туристам и предлагает помочь", — посоветовал Бегюрджю.