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В Подмосковье почти на треть выросло число стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 06.07.2026
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Новости Подмосковья
 
18:20 06.07.2026
В Подмосковье почти на треть выросло число стобалльников по ЕГЭ

В Подмосковье на 260 учеников выросло количество стобалльников по ЕГЭ

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье почти на треть выросло число стобалльников по ЕГЭ
В Подмосковье почти на треть выросло число стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
В Подмосковье почти на треть выросло число стобалльников по ЕГЭ
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Подмосковье по итогам прошедшего учебного года 929 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов, что на 260 больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов итоги прошедшего учебного года и подготовку к следующему. Отдельно он остановился на новом направлении – киберуроках.
"Закончился учебный год 2025/2026, у нас хорошие результаты. Московская область – в лидерах по количеству стобалльников и олимпиадников. Но не менее важны для нас и средние результаты, необходимо постоянно повышать общий уровень образования. Для этого мы, например, предусмотрели программу по созданию математических классов. Видим, что и дети, и родители, а самое главное, педагоги готовы поддерживать это направление", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
"Мы должны тщательно подготовиться: и по методикам, и по оснащению всем необходимым. И, конечно, нужно еще раз убедиться, что преподаватели готовы доходчиво объяснять эти дисциплины. Наше министерство образования проводит большую работу с учителями – это и семинары, и обучение, и партнерство со Сбером и Яндексом. Мы также изучаем международный опыт преподавания этой новой, но важной дисциплины", – добавил Воробьев.
По словам губернатора, также необходимо подготовить лабораторные классы для химии и физики, где дети смогут проводить опыты и заниматься практической деятельностью.
В этом году ОГЭ в Подмосковье сдавали 101,5 тысячи девятиклассников, а ЕГЭ – 38,5 тысячи одиннадцатиклассников. Регион сумел побить свой рекорд и по количеству наивысших баллов на экзаменах, и по количеству ребят, сдавших на максимум сразу несколько предметов.
"За этот год мы не только сохранили, но и усилили позиции региона по ключевым показателям – это результаты государственной итоговой аттестации, участие в олимпиадах, развитие инженерного образования, модернизация колледжей, кадровое обеспечение школ. Средний балл ЕГЭ в Подмосковье стал значительно выше по сравнению с прошлым годом, особенно заметно выросли результаты по физике", – отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Она добавила, что в регионе 929 стобалльников, а в прошлом году было 669. Более того, сразу двое выпускников набрали 400 баллов. Еще девять ребят получили по 300 баллов, а 92 выпускника стали двухсотбалльниками. Лучшие результаты по стобалльникам показали городской округ Жуковский, Орехово-Зуевский городской округ, Коломна, Раменский муниципальный округ, Пушкинский городской округ, Подольск, Мытищи, Балашиха.
Подмосковье удерживает лидирующие позиции и во Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году регион вновь занял второе место по количеству дипломов. В олимпиаде участвовали 1,115 тысячи школьников Московской области, которые получили 578 дипломов – на 28 больше, чем в прошлом году.
С 1 сентября запустят киберуроки – пилотный проект, который реализуется по поручению президента РФ. Он охватит 55 тысяч школьников из 215 учебных заведений в 41 муниципалитете Подмосковья. Занятия будут проходить в рамках внеурочной деятельности – по одному часу в неделю для учеников с 1 по 11 классы. Темы уроков: коммуникации в мессенджерах, цифровая "гигиена", цифровое творчество, ИИ, алгоритмы, создание цифровых продуктов.
Также в регионе в новом учебном году вдвое увеличится число профильных математических классов. Если в прошлом году их было около 2 тысяч таких классов, то теперь их количество превысит 4 тысячи. Благодаря этому углубленно изучать точные науки смогут более 80 тысяч подмосковных школьников. Главным методическим куратором масштабного проекта выступает центр "Вектор", созданный на базе областного Технолицея имени В.И. Долгих.
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