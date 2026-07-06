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Школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, подала документы в МФТИ - РИА Новости, 06.07.2026
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17:31 06.07.2026 (обновлено: 20:18 06.07.2026)
Школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, подала документы в МФТИ

Набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница подала документы в МФТИ

© РИА Новости / Департамент образования и науки Москвы | Перейти в медиабанкВыпускница Екатерина Малкова, получившая 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ
Выпускница Екатерина Малкова, получившая 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Департамент образования и науки Москвы
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Выпускница Екатерина Малкова, получившая 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Малкова, которая первой за всю историю ЕГЭ набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ.
  • Екатерина Малкова выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление.
  • В этом году за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Екатерина Малкова, которая первой за всю историю ЕГЭ набрала 500 баллов, подала документы в МФТИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ", - говорится в сообщении.
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Там уточнили, что выпускница столичной школы №1409 подала согласие на зачисление и сейчас выбирает между несколькими направлениями. У нее есть время определиться до 25 июля.
В конце прошлой недели 500-балльница по приглашению МФТИ уже посетила университет и пообщалась с директором Физтех-школы биологической и медицинской физики (ФБМФ) Денисом Кузьминым и директором Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ) Андреем Батуриным.
Екатерина Малкова также побывала в нескольких передовых лабораториях, где увидела, в частности, процесс создания "цифровых двойников" сердца и разработки в области регенеративной кардиологии.
В пресс-службе вуза подчеркнули, что в этом году за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. При расчете общей суммы учитываются все экзамены, сданные на высший балл, независимо от того, входили ли они в перечень вступительных испытаний на выбранную студентом образовательную программу.
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