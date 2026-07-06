Школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, подала документы в МФТИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Екатерина Малкова, которая первой за всю историю ЕГЭ набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ.

Екатерина Малкова выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление.

В этом году за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Екатерина Малкова, которая первой за всю историю ЕГЭ набрала 500 баллов, подала документы в МФТИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что выпускница столичной школы №1409 подала согласие на зачисление и сейчас выбирает между несколькими направлениями. У нее есть время определиться до 25 июля.

В конце прошлой недели 500-балльница по приглашению МФТИ уже посетила университет и пообщалась с директором Физтех-школы биологической и медицинской физики (ФБМФ) Денисом Кузьминым и директором Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ) Андреем Батуриным.

Екатерина Малкова также побывала в нескольких передовых лабораториях, где увидела, в частности, процесс создания "цифровых двойников" сердца и разработки в области регенеративной кардиологии.