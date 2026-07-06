Ефимов: в Москве пройдут мероприятия к 70-летию Дня строителя

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Программу мероприятий к 70-летию Дня строителя подготовили в Москве с 6 июля по 9 августа, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В этом году День строителя отмечает юбилей – 70-летие, и мы посвятим целый месяц профессионалам, благодаря которым наш город с каждым днем становится красивее и комфортнее. За последние 15 лет в столице введено в эксплуатацию более 170 миллионов квадратных метров недвижимости, построено и реконструировано 127 станций метрополитена и Московского центрального кольца, а также свыше 1,6 тысячи километров дорог", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

Он добавил, что в Москве появились многие знаковые сооружения, среди которых Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой и другие. Это все – результат работы архитекторов, инженеров, рабочих и проектировщиков. Основной задачей месяца градостроительства является рассказать о тех, кто создает современный город, продемонстрировать, как появляются крупнейшие столичные проекты и сделать стройотрасль более понятной для горожан.