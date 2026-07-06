© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов около 40 миллионов "квадратов" недвижимости построили в ТиНАО

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Троицком и Новомосковском административных округах с 2012 года построили около 40 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"ТиНАО – одна из самых быстроразвивающихся территорий столицы. С 2012 года здесь возвели почти 40 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 30 миллионов квадратных метров - жилой. Кроме того, за это время тут построили 238 социальных объектов", -приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что за шесть месяцев 2026 года в округе построили свыше 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости, из которых 46 тысяч "квадратов" – объекты социальной инфраструктуры.

С начала года в ТиНАО возвели восемь социальных объектов, один из которых- детский сад на 350 человек. Он расположен в жилом квартале "Саларьево парк", добавляется в пресс-релизе.