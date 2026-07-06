Букингемский дворец не разрешил принцу Гарри остановиться в резиденции

Краткий пересказ от РИА ИИ Букингемский дворец отказался разрешить принцу Гарри остановиться в королевской резиденции во время его визита в Великобританию.

Предложение о проживании в Букингемском дворце было отозвано из-за того, что Гарри слишком поздно на него откликнулся.

После отказа в обеспечении охраны и в предоставлении жилья семья Гарри может отказаться от поездки в Великобританию.

ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Букингемский дворец отказался разрешить принцу Гарри остановиться в королевской резиденции во время его визита в Великобританию, сообщает газета Букингемский дворец отказался разрешить принцу Гарри остановиться в королевской резиденции во время его визита в Великобританию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее ожидалось, что принц впервые за 10 месяцев посетит Великобританию с 7 по 11 июля. Гарри также собирался впервые за четыре года привезти в страну свою семью, однако их приезд был поставлен под сомнение после отказа британских властей предоставить им охрану.

"Герцогу Сассекскому заявили, что он не сможет поселиться в Букингемском дворце", - пишет издание.

По данным газеты, ранее принцу предложили поселиться в королевской резиденции на время визита, однако впоследствии предложение было отозвано. Как сообщил источник во дворце, это было сделано из-за того, что Гарри слишком поздно на него откликнулся. Издание утверждает, что решение было согласовано с королем Карлом III

Отмечается, что короля также смущает грядущее решение суда по иску Гарри против газеты Daily Mail о клевете. О решении суда будет объявлено во вторник. Во дворце опасаются, что решение суда может скомпрометировать монарха в том случае, если Гарри будет в это время проживать во дворце.

После отказа в обеспечении охраны и в предоставлении жилья семья Гарри может вовсе отказаться от поездки, подчеркивает газета. Ранее семья Гарри уже отказывалась от посещения Лондона.