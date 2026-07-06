Над Смоленской областью сбили шесть украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Смоленской областью за минувшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников.
- Пострадавших и повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников уничтожены над территорией Смоленской области за минувшую ночь, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые жители Смоленской области! За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты шесть украинских БПЛА", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет, также нет повреждений зданий и объектов инфраструктуры.
Как сообщало Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских дронов над территорией РФ, в том числе над Смоленской областью.
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