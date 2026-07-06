Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы группировки «Центр» проходили в нескольких метрах от блиндажей ВСУ при накоплении в Василевке.

Противник редко покидает укрытия, полагаясь на разведку с дронов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Для накопления в Василевке бойцы "Центра" проходили в нескольких метрах от блиндажей ВСУ, противник крайне редко выходит из укрытий полагаясь на разведку с дронов, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" Евгений Непомнящий.

"Мы проходили через порядки противника, иногда это было в 3-4 метрах от их блиндажей. Противник не ведет наблюдение, а полностью положился на "птицы" (разведку с дронов - ред.). То есть они очень-очень редко выходят. Если им нужно попить, взять еду, если ее не принесли, а скинули, к примеру. Ну, и по естественной нужде. Все, остальное время они сидят там", - рассказал Непомнящий.

Комвзвода также отметил, что одним из элементов скрытного перемещения российских бойцов в тылу противника является правильно настроенная громкость радиостанций.