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Солдаты ВСУ крайне редко покидают укрытия, рассказал боец - РИА Новости, 06.07.2026
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06:22 06.07.2026
Солдаты ВСУ крайне редко покидают укрытия, рассказал боец

Солдаты ВСУ крайне редко покидают укрытия, полагаясь на разведку с дронов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки «Центр» проходили в нескольких метрах от блиндажей ВСУ при накоплении в Василевке.
  • Противник редко покидает укрытия, полагаясь на разведку с дронов.
  • Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Для накопления в Василевке бойцы "Центра" проходили в нескольких метрах от блиндажей ВСУ, противник крайне редко выходит из укрытий полагаясь на разведку с дронов, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" Евгений Непомнящий.
"Мы проходили через порядки противника, иногда это было в 3-4 метрах от их блиндажей. Противник не ведет наблюдение, а полностью положился на "птицы" (разведку с дронов - ред.). То есть они очень-очень редко выходят. Если им нужно попить, взять еду, если ее не принесли, а скинули, к примеру. Ну, и по естественной нужде. Все, остальное время они сидят там", - рассказал Непомнящий.
Комвзвода также отметил, что одним из элементов скрытного перемещения российских бойцов в тылу противника является правильно настроенная громкость радиостанций.
"Если они тебя увидят, то начинают огрызаться и мы их уничтожаем. Но тот, кто вступил с противником в огневой контакт, сразу уходит на запасную точку. Все, там находиться нельзя. Не дай бог, кто-то остался в блиндаже, услышал, увидел, подсмотрел, себя так же не выдал, доложил по радиостанции, и туда начинает прилетать ФПВ. А нашего бойца там уже нет", - добавил командир.
Согласно сообщению Минобороны РФ от 4 июля, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.
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