Над Рязанской областью сбили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Рязанской областью сбили беспилотник.
- Пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит за ночь над территорией Рязанской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны России, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над территорией РФ.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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