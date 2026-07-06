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В Нижнем Новгороде канатная дорога, где застряли люди, временно не работает - РИА Новости, 06.07.2026
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15:30 06.07.2026 (обновлено: 17:53 06.07.2026)

В Нижнем Новгороде канатная дорога, где застряли люди, временно не работает

© Фото : МЧС Нижегородской области/MAXКабинки с людьми застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды
Кабинки с людьми застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МЧС Нижегородской области/MAX
Кабинки с людьми застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за непогоды несколько кабинок канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором застряли, и спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе четверых детей.
  • Работа канатной дороги приостановлена по техническим причинам, пассажирам рекомендовано воспользоваться альтернативными видами транспорта.
  • По факту происшествия проводится процессуальная проверка по статье 238 УК РФ, следователи устанавливают обстоятельства и причину происшествия, а также проверяют безопасность оказываемых услуг.
КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, по техническим причинам временно не работает после происшествия с застрявшими наверху из-за непогоды людьми, сообщает компания "Нижегородские канатные дороги".
ГУМЧС России по Нижегородской области сообщило в воскресенье, что из-за непогоды несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором. Всего спасатели эвакуировали с высоты 16 человек, в том числе четверых детей. Угрозы их здоровью нет.
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"По техническим причинам работа канатной дороги приостановлена", - говорится в сообщении на сайте компании.
В период остановки работы канатной дороги пассажирам рекомендовано воспользоваться альтернативными видами транспорта: пригородными автобусными маршрутами и электропоездами. О запуске канатной дороги компания обещает сообщить дополнительно.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального следственного управления СК РФ по Нижегородской области, по данному факту проводится процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи устанавливают как непосредственно обстоятельства и причину происшествия, так и в целом безопасность оказываемых услуг.
"Предварительно, проверка продлится в течение десяти дней", - сказал собеседник агентства.
Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа между городами Нижний Новгород и Бор через Волгу была введена в эксплуатацию в феврале 2012 года. Нижегородская канатная дорога стала не только уникальным инженерным сооружением, но и первой в России транспортной канатной дорогой, которая соединила два города, проходя над судоходной рекой, и вошла в топ достопримечательностей Нижнего Новгорода.
Длина канатной дороги составляет 3661 метр, ее поддерживают 10 опор, пассажиров перевозят 28 кабинок, пропускная способность канатной дороги - 500 человек в час, время в пути в одну сторону составляет 12,5 минуты. По данным на 1 января этого года, услугами канатной дороги воспользовались более 25,5 миллиона раз.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияБорСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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