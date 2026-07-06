Оксана Самойлова погасила долг перед налоговой в четыре миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Оксана Самойлова погасила задолженность перед налоговой в размере 4 миллиона рублей.
- Она также погасила долг в размере более 714 тысяч рублей обязательных отчислений за рекламу в интернете Роскомнадзору.
- С блогера принудительно взыскали 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования России.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова погасила перед налоговой задолженность в 4 миллиона рублей, следует из материалов налоговой и приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В середине мая агентство со ссылкой на материалы налоговой сообщало, что у Самойловой числился долг в 3,3 миллиона рублей, позднее он превысил 4 миллиона рублей.
Кроме того, она была должна более 714 тысяч рублей обязательных отчислений за рекламу в интернете Роскомнадзору, однако эту задолженность Самойлова оперативно погасила.
По данным на 6 июля у Самойловой нет налоговой задолженности.
Кроме того, согласно материалам приставов, с блогера принудительно взыскали и 300 рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях", который ей был назначен за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, свидетельствовали судебные документы.