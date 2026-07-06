Оксана Самойлова погасила долг перед налоговой в четыре миллиона рублей

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова погасила перед налоговой задолженность в 4 миллиона рублей, следует из материалов налоговой и приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, согласно материалам приставов, с блогера принудительно взыскали и 300 рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях", который ей был назначен за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, свидетельствовали судебные документы.