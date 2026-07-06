Рейтинг@Mail.ru
Оксана Самойлова погасила долг перед налоговой в четыре миллиона рублей - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 06.07.2026 (обновлено: 14:44 06.07.2026)
Оксана Самойлова погасила долг перед налоговой в четыре миллиона рублей

Блогер Оксана Самойлова погасила долг перед налоговой в 4 миллиона рублей

© АГН "Москва" / Александр АвиловОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Оксана Самойлова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Оксана Самойлова погасила задолженность перед налоговой в размере 4 миллиона рублей.
  • Она также погасила долг в размере более 714 тысяч рублей обязательных отчислений за рекламу в интернете Роскомнадзору.
  • С блогера принудительно взыскали 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования России.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова погасила перед налоговой задолженность в 4 миллиона рублей, следует из материалов налоговой и приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В середине мая агентство со ссылкой на материалы налоговой сообщало, что у Самойловой числился долг в 3,3 миллиона рублей, позднее он превысил 4 миллиона рублей.
Кроме того, она была должна более 714 тысяч рублей обязательных отчислений за рекламу в интернете Роскомнадзору, однако эту задолженность Самойлова оперативно погасила.
По данным на 6 июля у Самойловой нет налоговой задолженности.
Кроме того, согласно материалам приставов, с блогера принудительно взыскали и 300 рублей штрафа "по делам об административных правонарушениях", который ей был назначен за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, свидетельствовали судебные документы.
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по делу о разводе
1 апреля, 10:20
 
РоссияОксана СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала