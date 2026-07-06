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В ДНР девять человек погибли от атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.07.2026
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17:57 06.07.2026 (обновлено: 18:07 06.07.2026)
В ДНР девять человек погибли от атак ВСУ за неделю

Пятьдесят человек ранено и 9 погибло в ДНР от атак ВСУ за неделю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшую неделю в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике 50 человек было ранено и 9 погибло.
  • С начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году ранения получили 16 873 человека, среди них 1073 ребенка.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек было ранено и девять погибло в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
"С 29 июня по 5 июля в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 50 человек, и девять человек скончались", - сказала Морозова.
Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 873 человек, среди них 1073 ребенка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
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