В ДНР девять человек погибли от атак ВСУ за неделю

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек было ранено и девять погибло в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.

Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 873 человек, среди них 1073 ребенка.