В ДНР девять человек погибли от атак ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшую неделю в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике 50 человек было ранено и 9 погибло.
- С начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году ранения получили 16 873 человека, среди них 1073 ребенка.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пятьдесят человек было ранено и девять погибло в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 873 человек, среди них 1073 ребенка.
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