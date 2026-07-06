Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовики группировки войск «Центр» полностью освободили населенный пункт Василевка в ДНР.

Освобождение Василевки заняло два месяца.

В ходе операции активно использовались FPV-дроны, артиллерийский дивизион и расчеты беспилотных систем 30-й бригады.

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" отрезали от снабжения и полностью освободили населенный пункт Василевка в ДНР за два месяца, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового отряда "Шторм" 30-й гвардейской мотострелковой бригады майор Алексей Леонтьев.

Минобороны РФ 4 июля сообщило об освобождении Василевки в Донецкой Народной Республике . Как сообщил Леонтьев, перед подразделением была поставлена задача освободить от противника населенный пункт Василевка и все прилегающие территории.

"Реализация этой задачи проходила в течение двух месяцев. Первые две-три недели мы заходили малыми группами, насыщались, и дальше понемногу просачивались. Встречали противника, который был замаскирован, поражали его в стрелковом бою. Мы сразу закрыли все подходы, подступы. Также у нас бойцы заняли позиции, которые позволяли наблюдать за перемещением противника", - сообщил офицер.

По его словам, вскрытые огневые точки и укрытия противника уничтожались FPV-дронами и сбросами.

"Первостепенная задача была накопиться в населенном пункте, рассредоточиться, выявить противника, обрезать пути подходов. Дальше уничтожить противника, как в населенном пункте, так и не дать противнику зайти в него, отрезать все резервы противника", - добавил офицер.