Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и восемь автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр".
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и восемь автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области.
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