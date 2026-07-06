Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что промышленность Германии теряет конкурентоспособность.

По его мнению, причиной является "зеленая политика" и отказ от российского газа.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Промышленность Германии теряет конкурентоспособность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Зеленая политика и отступление от надежного и доступного российского газа. Немецкая деиндустриализация делает немецкую промышленность неконкурентоспособной на мировом рынке, и каждый день деиндустриализации увеличивает вероятность того, что Германия никогда не восстановится, поскольку другие получат энергетическое преимущество", - написал Дмитриев в соцсети X

Так он прокомментировал пост сопредседателя оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в той же соцсети. Политик заявила, что крах промышленного производства Германии является результатом "зеленой политики ХДС" (Христианско-демократического союза). Вайдель призвала голосовать за АдГ тех, кто хочет "возрождения" страны.

Федеральный съезд АдГ прошел 4-5 июля в Эрфурте и сопровождался массовыми беспорядками, спровоцированными левыми экстремистами. В ходе съезда АдГ переизбрали на пост сопредседателей Тино Крупаллу и Алису Вайдель, а также выбрали новое федеральное правление партии.