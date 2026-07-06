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Промышленность Германии теряет конкурентоспособность, заявил Дмитриев - РИА Новости, 06.07.2026
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11:29 06.07.2026
Промышленность Германии теряет конкурентоспособность, заявил Дмитриев

Дмитриев: промышленность Германии теряет конкурентоспособность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что промышленность Германии теряет конкурентоспособность.
  • По его мнению, причиной является "зеленая политика" и отказ от российского газа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Промышленность Германии теряет конкурентоспособность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Зеленая политика и отступление от надежного и доступного российского газа. Немецкая деиндустриализация делает немецкую промышленность неконкурентоспособной на мировом рынке, и каждый день деиндустриализации увеличивает вероятность того, что Германия никогда не восстановится, поскольку другие получат энергетическое преимущество", - написал Дмитриев в соцсети X.
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Так он прокомментировал пост сопредседателя оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в той же соцсети. Политик заявила, что крах промышленного производства Германии является результатом "зеленой политики ХДС" (Христианско-демократического союза). Вайдель призвала голосовать за АдГ тех, кто хочет "возрождения" страны.
Федеральный съезд АдГ прошел 4-5 июля в Эрфурте и сопровождался массовыми беспорядками, спровоцированными левыми экстремистами. В ходе съезда АдГ переизбрали на пост сопредседателей Тино Крупаллу и Алису Вайдель, а также выбрали новое федеральное правление партии.
В апреле АдГ впервые стала лидирующей в стране партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.
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