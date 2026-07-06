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Глава Тувы пообещал оперативно сообщать о поисках пропавших девочек - РИА Новости, 06.07.2026
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01:12 06.07.2026
Глава Тувы пообещал оперативно сообщать о поисках пропавших девочек

Глава Тувы пообещал оперативно сообщать новости о поиске пропавших девочек

© Фото : МВД по Республике ТываПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МВД по Республике Тыва
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Тувы пообещали оперативно информировать жителей региона о ходе поисков девочек.
  • Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг, комментируя ход поисков пропавших в Кызыле в минувшую среду двух 12-летних девочек, подчеркнул, что вся информация о поисках будет оперативно доводиться до жителей региона, такая задача поставлена перед ответственными службами.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что родные пропавших девочек и местные жители собрались у частного дома в одном из районов Кызыла. Как утверждается, о том, что девочки могут находиться там, им сообщили шаманы или ясновидящие.
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О пропаже двух девочек второго июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
"Перед ответственными службами поставлена задача работать максимально открыто и оперативно информировать жителей. Вся официальная информация о ходе дела будет доводиться до вас своевременно и из первых уст. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас весь регион объединился ради поиска пропащих детей, правоохранительные органы выполняют свою работу.
Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее девочки никогда не уходили из дома. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль.
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