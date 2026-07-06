Глава Тувы пообещал оперативно сообщать о поисках пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Тувы пообещали оперативно информировать жителей региона о ходе поисков девочек.
- Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг, комментируя ход поисков пропавших в Кызыле в минувшую среду двух 12-летних девочек, подчеркнул, что вся информация о поисках будет оперативно доводиться до жителей региона, такая задача поставлена перед ответственными службами.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что родные пропавших девочек и местные жители собрались у частного дома в одном из районов Кызыла. Как утверждается, о том, что девочки могут находиться там, им сообщили шаманы или ясновидящие.
О пропаже двух девочек второго июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
"Перед ответственными службами поставлена задача работать максимально открыто и оперативно информировать жителей. Вся официальная информация о ходе дела будет доводиться до вас своевременно и из первых уст. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас весь регион объединился ради поиска пропащих детей, правоохранительные органы выполняют свою работу.
Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее девочки никогда не уходили из дома. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль.