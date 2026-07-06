Далай-лама рассказал, сколько собирается прожить

Краткий пересказ от РИА ИИ Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо в день своего 91-летия предположил, что может прожить около 130 лет.

В понедельник ему исполнился 91 год.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо рассказал в день рождения, что может прожить около 130 лет.

« "Мне уже 91 год. Если посмотреть на мои сны, я проживу более ста лет. Возможно, я проживу около 130 лет", – сказал он верующим в Ладаке ( Индия ) в день своего 91-летия. Трансляция велась на русском языке на официальном сайте Далай-ламы.

Ранее Далай-лама говорил о возможности прожить до 113 лет.

Его цель – принести пользу всем живым существам на Земле , и он руководствуется именно ею, сказал Далай-лама.

Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо в понедельник исполнилось 91 год.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII. В настоящее время его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном индийском штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. В 1989 году он был был удостоен Нобелевской премии мира.