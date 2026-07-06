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Далай-лама рассказал, сколько собирается прожить - РИА Новости, 06.07.2026
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Религия
 
19:49 06.07.2026
Далай-лама рассказал, сколько собирается прожить

Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо заявил, что может прожить около 130 лет

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV Тензин Гьяцо
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо в день своего 91-летия предположил, что может прожить около 130 лет.
  • В понедельник ему исполнился 91 год.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо рассказал в день рождения, что может прожить около 130 лет.
«
"Мне уже 91 год. Если посмотреть на мои сны, я проживу более ста лет. Возможно, я проживу около 130 лет", – сказал он верующим в Ладаке (Индия) в день своего 91-летия. Трансляция велась на русском языке на официальном сайте Далай-ламы.
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Далай-лама опроверг сообщения о встречах с Эпштейном
8 февраля, 12:21
Ранее Далай-лама говорил о возможности прожить до 113 лет.
Его цель – принести пользу всем живым существам на Земле, и он руководствуется именно ею, сказал Далай-лама.
Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо в понедельник исполнилось 91 год.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII. В настоящее время его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном индийском штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. В 1989 году он был был удостоен Нобелевской премии мира.
Далай-лама несколько раз посещал Россию с краткосрочными поездками. В последний раз он был в Калмыкии в 2004 году. При его содействии российские нейроученые, психофизиологи, философы вместе с буддийскими коллегами исследуют сознание живых существ и проводят международные конференции, а также изучают медитирующих монахов в монастырях, в том числе в Индии и Непале.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В России буддисты отметят день рождения Далай-ламы особыми молитвами
Вчера, 10:19
 
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