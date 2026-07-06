"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на пост главы Чечни

Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. С сентября 2010 года — глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021-м, тогда, согласно данным ЦИК РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут 20 сентября 2026 года, в единый день голосования.