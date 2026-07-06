"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на пост главы Чечни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы Чечни от "Единой России".
- Решение было принято единогласно.
ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Действующего главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы республики от "Единой России", решение принято на конференции чеченского регионального отделения партии.
"Единогласным решением выдвинут Кадыров Рамзан Ахматович — глава Чеченской Республики, член высшего совета партии "Единая Россия", Герой России", — объявил секретарь отделения партии "Единая Россия", председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
Он назвал это решение закономерным признанием колоссальных заслуг и масштабной работы Кадырова.
"Мы безгранично уверены в вашей кандидатуре", — добавил он.
Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. С сентября 2010 года — глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021-м, тогда, согласно данным ЦИК РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут 20 сентября 2026 года, в единый день голосования.