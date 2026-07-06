CARCADE отмечает 30-летие на рынке и запускает юбилейные акции для клиентов

МОСКВА, 1 июл— Пресс-служба ООО "Каркаде". Лизинговая компания CARCADE (группа "Газпромбанк Лизинг") отмечает 30 лет работы на российском рынке. За три десятилетия компания прошла путь от регионального игрока до одного из крупнейших участников рынка лизинга, помогая предпринимателям развивать бизнес и обновлять автопарки по всей стране.

История CARCADE неразрывно связана с развитием российского предпринимательства. Компания сопровождала клиентов на каждом этапе роста бизнеса - от покупки первого автомобиля до реализации масштабных корпоративных проектов. Вместе с рынком менялись технологии, подходы к финансированию и сервисы, а CARCADE совершенствовала свои продукты, делая лизинг доступным и удобным инструментом для бизнеса.

В честь 30-летия CARCADE подготовила для клиентов две специальные акции, которые будут действовать с 1 по 31 июля 2026 года.

Акция "Юбилейный драйв: 30 лет" действует для клиентов, оформляющих в лизинг новые легковые автомобили. При заключении договора на специальных условиях участники получат фирменный набор автомобилиста CARCADE. Подарочный комплект включает вместительный фирменный саквояж и расширенный набор необходимых автомобильных принадлежностей, соответствующих требованиям действующих ГОСТов и нормативных стандартов.

Для участия необходимо оформить договор лизинга на новый легковой автомобиль (не бывший в эксплуатации) с авансовым платежом от 30% и сроком договора от 30 месяцев. Один фирменный набор предоставляется по одному договору лизинга, соответствующему условиям акции.

Вторая юбилейная акция - "Красивые номера" - предназначена для клиентов, приобретающих легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с пробегом из собственного парка CARCADE. Участники получат возможность оформить на приобретенный автомобиль регистрационный номер повышенной привлекательности из перечня номеров, доступных в соответствующем регионе.

Участниками автоматически станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие транспорт с пробегом из парка CARCADE на сумму более 5 миллионов рублей в период с 1 по 31 июля 2026 года. Победителями станут клиенты, совершившие наибольшее количество покупок в своем регионе.

Подробная информация о юбилейных акциях, их организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, порядке и месте их получения доступна у финансовых консультантов CARCADE, по телефону 8 800 700 30 30 и на официальном сайте компании.